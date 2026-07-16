ਸੈਂਸੈਕਸ ਅੰਦਰ 185 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ, ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ 185 ਅੰਕ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 42 ਅੰਕ ਵਧਿਆ।
Published : July 16, 2026 at 10:59 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਸੂਚਕਾਂਕ - ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ - ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ।
ਤਾਜ਼ਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ:
ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਦਾ 30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 185.77 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 77,400.40 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਦਾ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 42.15 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 24,132.60 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਸੈਕਸ 130.49 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 26.45 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ:
ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼, ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਈਟੀਸੀ, ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ (ਬੀਈਐਲ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੁਝਾਨ:
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ ਇੰਡੈਕਸ 6.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ 225 ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਐਸਐਸਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ FII ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 0.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $84.69 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਅਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ₹735.83 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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