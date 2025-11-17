ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੈਂਸੈਕਸ 234 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 84,797.20 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 0.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 25,966.15 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Published : November 17, 2025 at 2:46 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 234.42 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 84,797.20 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 56.10 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 25,966.15 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸੈਂਸੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਟਾਈਟਨ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ, ਐਨਟੀਪੀਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲਜ਼, ਈਟਰਨਲ, ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਸੀਮੈਂਟ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਟ ਪਛੜ ਗਏ।
ਜੀਓਜੀਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀਕੇ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 10.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਧਾ ਹੈ,"।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ ਰੁਝਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਖਪਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।-ਵੀਕੇ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ,ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ,ਜੀਓਜੀਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ 225 ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਦਾ ਐਸਐਸਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ।
HDFC ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇਵਾਰਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੈਸਡੈਕ ਅਤੇ S&P 500 ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਭਰ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੇ।"
ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 0.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $63.83 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰਹੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ₹4,968.22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹8,461.47 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ "ਕਿਉਂਕਿ FIIs ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੈਲੀ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ FIIs ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਲਈ, ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"
ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।" ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 84.11 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 84,562.78 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 30.90 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 25,910.05 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।