ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਰਹੇ ਫਲੈਟ

ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਰਹੇ ਫਲੈਟ
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇ,ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਫਟੀ 25,500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
Published : February 26, 2026 at 11:55 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੁਸਤ ਪਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰ ਡੇਟਾ (ਸਵੇਰੇ 9:25 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਬੀਐਸਈ) ਸੈਂਸੈਕਸ 58 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 82,334 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) ਨਿਫਟੀ 15 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 25,498 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਜ਼ਾਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਸਡੈਕ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 1.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਐਲਟੀ ਅਤੇ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.46 ਅਤੇ 0.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ।
ਮਿਡ-ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 ਸੂਚਕਾਂਕ 0.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਾਲਕੈਪ 100 ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 0.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DII) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਫਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕਰਨ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ 25,250 ਪੱਧਰ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25,650 ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ 60,700–60,800 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ 61,300–61,400 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੋਸਪੀ ਨੇ 2.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਿੱਕੇਈ ਨੇ 0.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ 0.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅੰਦੋਲਨ
25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ₹2,991 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ₹5,119 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।