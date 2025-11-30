1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ ! RBI ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੀਤੀ, ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।
Published : November 30, 2025 at 5:46 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਸੈਕਸ 14 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 85,706.67 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨਿਫਟੀ 50 13 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 26,202.95 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ Q2 GDP ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
RBI MPC ਮੀਟਿੰਗ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਾਗਮ
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਾਗਮ RBI ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 3 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। RBI ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.5% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ ਡੇਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ
- ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ ਅੰਕੜੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਰੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਡੇਟਾ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤ
- ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਟਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ADP ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਸੀਈ ਅਤੇ ਕੋਰ ਪੀਸੀਈ (ਫੈੱਡ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ) ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਐਫਆਈਆਈ-ਡੀਆਈਆਈ ਗਤੀਵਿਧੀ
- 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਐਫਆਈਆਈ ਨੇ ₹3,796 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ।
- ਡੀਆਈਆਈ ਨੇ ₹4,148 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਐਫਆਈਆਈ ਨੇ ₹2.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਆਈਆਈ ਨੇ ₹7.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ
- ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਸੋਨਾ ₹700 ਵਧ ਕੇ ₹1,30,160 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
- 99.5% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ₹700 ਵਧ ਕੇ ₹1,29,560 ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈੱਡ ਰੇਟ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੀਤੀ, ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।