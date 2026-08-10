ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
Published : August 10, 2026 at 12:08 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ - ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ - ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 19.38 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 78,479.79 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 50 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 5.10 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 24,567.45 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 158.62 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 78,340.55 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 45.20 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 24,524.95 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਧੇ?
- ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ: ਸੈਂਸੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਈਟਰਨਲ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI), ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਇੰਡੀਗੋ), ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ, NTPC, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗੇ।
- ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਟਾਕ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਾਈਟਨ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਅਤੇ HCL ਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਰੇ (ਲਾਭਕਾਰੀ) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 1.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $84.41 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ:
- ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ₹480.24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ, ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ, ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ।