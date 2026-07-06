ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸੈਂਸੈਕਸ 7800 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ।
Published : July 6, 2026 at 11:43 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੀਐਸਈ-30 ਇੰਡੈਕਸ ਲਗਭਗ 176 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 77,941 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ-50 ਵੀ ਲਗਭਗ 36 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 24,307 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਆਈਟੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸੈਕਸ 77,763 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ। ਜਾਪਾਨੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਕੇਈ 225 ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਾਣੋ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 250ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਸਤ (DJI) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। Nasdaq-100 ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵੀ 1.13% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੱਚੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ 47% ਡਿੱਗ ਕੇ 68.37 USD 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਤੇਲ $71.70 USD 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।