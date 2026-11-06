ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ 33 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 79,343.06 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀਆਂ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੇ।
Published : November 6, 2026 at 1:13 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ BSE ਸੈਂਸੈਕਸ 33 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 79,343.06 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 50-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ NSE ਨਿਫਟੀ 52.95 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 24,477.40 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ; ਸੈਂਸੈਕਸ 443.87 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 79,760.10 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 81 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 24,612.85 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀਆਂ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ (PAT) 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹4,587.88 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ₹14,974.68 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ
ਟਾਈਟਨ, ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ, 2.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ $100.6 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ₹14,974.68 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ 225, ਸ਼ੰਘਾਈ ਦਾ SSE ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ, ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨੈਸਡੈਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ 5.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, S&P 500 4.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਸਤ 3.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੀਓਜੀਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀਕੇ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਮੰਦੀ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਈ ਨੇ ₹35,781 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਡੀਆਈਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 2,008.61 ਅੰਕ ਜਾਂ 2.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 79,310.01 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨਿਫਟੀ 576 ਅੰਕ ਜਾਂ 2.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 24,536.60 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸੈਕਸ 6,063.98 ਅੰਕ, ਜਾਂ 8.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 1,837.75 ਅੰਕ, ਜਾਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਆਈ-ਸਬੰਧਤ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ
ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੈਲਥ-ਟੈਕ ਫਰਮ ਐਨਰਿਕ ਮਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੋਨਮੁਡੀ ਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਸਤ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ 500 ਅਤੇ ਨੈਸਡੈਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 5.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ; ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ 225 ਸੂਚਕਾਂਕ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ-ਬੰਦ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।