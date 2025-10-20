ETV Bharat / business

ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 411 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

30 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 411.18 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 84,363.37 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 133.30 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 25,843.15 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

Symbolic picture
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ (Getty Images)
By ETV Bharat Business Team

Published : October 20, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, 30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 411.18 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 84,363.37 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਂਸੈਕਸ 704.37 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 25,843.15 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 50-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 133.30 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 25,843.15 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਸੈਂਸੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 3.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 9.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇਲ-ਤੋਂ-ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।

ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਟਾਈਟਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਈਟਰਨਲ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ।

ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ₹308.98 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ। ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ₹1,526.61 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ।

ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਹੂਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੈਵੀਵੇਟਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਫਟੀ-50 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 484.53 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 83,952.19 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 124.55 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 25,709.85 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਐਨਐਸਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:45 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਿੰਡੋ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

