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Stock Market: ਅੱਜ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਫਟੀ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸਟਾਕ।

Stock Market
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 23, 2026 at 1:41 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ, 239.95 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 76,515.10 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਿਫਟੀ 91.45 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 23,904.80 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਫਟੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਫਾਰਮਾ, ਨਿਫਟੀ ਰੀਅਲਟੀ, ਨਿਫਟੀ PSU ਬੈਂਕ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਿਫਟੀ FMCG ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਸਮਾਲ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ

ਨਿਫਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਾ. ਰੈਡੀਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼, ਇੰਡੀਗੋ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਸਿਪਲਾ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਅਤੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ (ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾ

ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 2.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $96 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਯੂਐਸ ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (ਡਬਲਯੂਟੀਆਈ) ਕਰੂਡ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ $88.67 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ $95 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁਝਾਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ ਲਗਭਗ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸਟਾਕ ਜੋੜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

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