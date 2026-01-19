ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਡੱਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੇਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਡੱਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੇਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ 'ਤੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ
Published : January 19, 2026 at 11:32 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 449 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 83,120 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 148 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 25,546 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਦਬਾਅ ਹੇਠ
ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 ਸੂਚਕਾਂਕ 0.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 ਸੂਚਕਾਂਕ 0.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ।
ਸੈਕਟਰਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੈਕਟਰਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, FMCG ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। IT, ਮੀਡੀਆ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25,600 ਅਤੇ 25,450 ਪੱਧਰ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ, 25,875 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26,000 ਅਤੇ 26,100। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ
ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ 1.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਇੰਡੈਕਸ ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ ਇੰਡੈਕਸ 0.85% ਵਧਿਆ।
FII-DII ਡੇਟਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ₹4,346 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ₹3,935 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।