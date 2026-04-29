ਦਲਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਚ ਰੌਣਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ 358 ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੌਜ਼, ਨਿਫਟੀ 24,100 ਦੇ ਕਰੀਬ

ਸੈਂਸੈਕਸ 358 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 77,245 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 101 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 24,096 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

By ETV Bharat Business Team

Published : April 29, 2026 at 1:29 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੂ-ਚਿੱਪ ਸਟਾਕਾਂ (Blue-chip stocks) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ, ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ BSE ਸੈਂਸੈਕਸ 358.92 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.47% ਵਧ ਕੇ 77,245.83 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਿਫਟੀ 50 101.2 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 24,096.90 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਟਾਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ

ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 30 ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਆਈਟੀਸੀ(ITC), ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਘਰੇਲੂ ਬਨਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ

ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FII) ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ₹2,103.74 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਦੁਆਰਾ ਆਫਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ₹1,712.01 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਐਨਰਿਕ ਮਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੋਨਮੁਡੀ ਆਰ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ 13 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 94.81 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ, ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਅੱਜ 0.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ $111 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁਝਾਨ

ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੋਸਪੀ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ, ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਅੱਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 416 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 76,886 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 97 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 23,995 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

