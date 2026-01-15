ETV Bharat / business

ਅੱਜ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਪਾਰ, NSE ਅਤੇ BSE ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਪਾਰ, NSE ਅਤੇ BSE ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 15, 2026 at 10:15 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

BSE ਅਤੇ NSE ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ?


15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, BSE ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ - ਇਕੁਇਟੀ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਇਕੁਇਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ (SLB), ਕਰੰਸੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, NDS-RST, ਟ੍ਰਾਈ-ਪਾਰਟੀ ਰੈਪੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੋਲਡ ਰਿਸੀਪਟਸ (EGR) ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, NSE ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੁਇਟੀ, ਇਕੁਇਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ, ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਮੁਦਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਵਸਤੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 29 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ
ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਠਾਣੇ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਉਲਹਾਸਨਗਰ, ਕਲਿਆਣ-ਡੋਂਬੀਵਲੀ, ਭਿਵੰਡੀ-ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਮੀਰਾ-ਭਾਈਂਡਰ, ਵਸਈ-ਵਿਰਾਰ, ਪਨਵੇਲ, ਪੁਣੇ, ਪਿੰਪਰੀ-ਚਿੰਚਵੜ, ਨਾਗਪੁਰ, ਨਾਸਿਕ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਅਕੋਲਾ, ਸੋਲਾਪੁਰ, ਕੋਲਹਾਪੁਰ, ਸਾਂਗਲੀ-ਮਿਰਾਭਾਜੀ, ਸੰਭਾਜੀ-ਚਿੱਤਰ, ਸੰਭਾਜੀ-ਕੇ. ਨਾਂਦੇੜ-ਵਾਘਾਲਾ, ਲਾਤੂਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ।

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ?
ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

  • 17 ਜਨਵਰੀ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  • 18 ਜਨਵਰੀ: ਐਤਵਾਰ
  • 24 ਜਨਵਰੀ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  • 25 ਜਨਵਰੀ: ਐਤਵਾਰ
  • 26 ਜਨਵਰੀ: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ
  • 31 ਜਨਵਰੀ: ਐਤਵਾਰ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ।

