ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

STOCK MARKET UPDATE: ਸੈਂਸੈਕਸ 68 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 84,398 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 15 ਅੰਕ ਅੱਜ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 25,860 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

Nifty on November 13
ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Business Team

Published : November 13, 2025 at 2:51 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਲਕੇ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਵੀਰਵਾਰ, 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:25 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ 68 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 84,398 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 15 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 25,860 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 6 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 88.68 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਬ੍ਰੌਡਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 0.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 0.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਅਤੇ ਡਾ. ਰੈੱਡੀਜ਼ ਲੈਬਜ਼ ਨਿਫਟੀ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।

ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰਹੇ ਸੂਚਕਾਂਕ

ਐਫਐਮਸੀਜੀ 0.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲ 1.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਹੈ।'

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ RBI MPC ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸੰਚਾਰ RBI ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧ 25,950 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26,000, ਅਤੇ 25,700 ਅਤੇ 25,750 ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ, S&P 500 0.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Nasdaq ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, 0.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ 1.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿੱਕੇਈ ਵਿੱਚ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਇੰਡੈਕਸ 0.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ 0.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ₹1,150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (DIIs) ₹5,127 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 88.69 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਸਤ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ

ਫਾਰੇਕਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ'। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ RBI MPC ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸੰਚਾਰ RBI ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 25,950 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26,000, ਅਤੇ 25,700 ਅਤੇ 25,750 ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ।

ਬੰਦ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਸਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ 99.50 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੰਤਰਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 88.66 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 88.69 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ 7 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 12 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 88.62 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਸੀਆਰ ਫਾਰੇਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ, ਅਮਿਤ ਪਾਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਾਲਰ/ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋੜੀ 88.40 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ 87.70-88.00 ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ, ਵਿਰੋਧ 88.70-88.80 'ਤੇ ਹੈ।"

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਜੋ ਛੇ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 99.51 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ 0.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $62.63 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 205.08 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 84,261.43 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 61.15 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 25,814.65 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ₹1,750.03 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ₹25,060 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (EPM) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਉਪ-ਸਕੀਮਾਂ - ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (₹10,401 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਿਸ਼ਾ (₹14,659 ਕਰੋੜ) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ," ਪਾਬਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

