ਸਵੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ; ਨਿਫਟੀ 25300 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਸੈਂਸੈਕਸ 86 ਅੰਕ ਫਿਸਲਿਆ...
Stock Market ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
Published : November 12, 2026 at 4:58 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ (Stock Market) 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ 25,300 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਲੱਗਭੱਗ 86 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਫਟੀ 'ਤੇ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਥੋੜਾ ਸੀਮਤ ਹੋਇਆ।
ਦਿਨ ਦੇ Top Gainers
HDFC ਲਾਈਫ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਫਟੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। HDFC ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। NBFC ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਫਟੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ONGC, HUL ਅਤੇ M&M ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਿਫਟੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ONGC ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। FMCG ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ HUL ਵਿੱਚ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ M&M, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ
ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਰੀਅਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਓਬਰਾਏ ਰੀਅਲਟੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਅਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਗਲੋਬਲ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਰੀਅਲਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਐ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੀ-ਸੇਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਅਲਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਅੱਜ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਹਾ। ਟੀਸੀਐਸ, ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਤੀ ਨੇ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ।
ਇਹ ਸਟਾਕ ਰਹੇ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਚ
ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਈ ਸਟਾਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਡੀਸੀਐਕਸ ਸਿਸਟਮ, ਹਿੰਦ ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਲਜੁਲ ਦੇਖੀ। ਕਯੂਪਿਡ, ਮਿਧਾਨੀ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।