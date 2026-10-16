ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ,150 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਿਆ ਸੈਂਸੈਕਸ
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪਰ ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
Published : October 16, 2026 at 1:22 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਨਾਫਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਸਤ ਰੱਖਿਆ। 30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ BSE ਸੈਂਸੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 113 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 74,187 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 50-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ NSE ਨਿਫਟੀ ਵੀ 27.20 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 22,967.15 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 1,533 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਹੈਵੀਵੇਟ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁਕਿੰਗ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੈਵੀਵੇਟ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ।
FII ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਕੱਢਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ₹5,285.37 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ, ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ, ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ।
ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਈਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ: ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5% ਵਧੇ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਵਾਧਾ: ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 32.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹1,585.6 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਲੀਅਮ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਟਾਈਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੋਸਪੀ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿੱਕੇਈ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 0.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ $105.3 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।