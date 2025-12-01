ETV Bharat / business

ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਓਪਨਿੰਗ,ਸੈਂਸੈਕਸ 452.35 ਅੰਕ ਵਧਿਆ, ਨਿਫਟੀ 26300 ਦੇ ਪਾਰ

ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ।

STOCK MARKET OPENS WITH BANG
ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਓਪਨਿੰਗ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 1, 2025 at 11:39 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

'ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ਾਰ'

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 452.35 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 86,159.02 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਨੀਫਟੀ ਵੀ 122.85 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 26,325.80 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ 30 ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ, ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਈਟਰਨਲ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲਜ਼, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਆਈਟੀਸੀ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਟਾਈਟਨ ਅਤੇ ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ

ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁਝਾਨ:
ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਦਾ SSE ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ 225 ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜਿਸਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।

ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 60,000 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਾਰ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 60,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜੁੜ ਗਿਆ।

ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ: +0.4%
ਨਵਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ: 60,114

'ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ'

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 1.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $63.39 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FII) ਮੁੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ₹3,795.72 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (DII) ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ₹4,148.48 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ GDP ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ GDP ਡੇਟਾ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ
ਸੈਂਸੈਕਸ
ਨਿਫਟੀ
SENSEX RISES
STOCK MARKET OPENS WITH BANG

