ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 684 ਅੰਕ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 167 ਅੰਕ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਿਆ

ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 684 ਅੰਕ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 167 ਅੰਕ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਿਆ
ਅਮਰੀਕੀ ਫੈੱਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਿਆ।
Published : October 28, 2026 at 1:47 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਸੈਂਸੈਕਸ 684 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 72,914 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 167 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 22,581 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 0.39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 0.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
IT ਅਤੇ FMCG ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਇੰਡੈਕਸ 1.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਨਿਫਟੀ ਆਟੋ ਹੀ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 0.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਿਆ।
ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ਹੋਣਗੇ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਫਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 22,749 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ, ਨਿਫਟੀ ਨੂੰ 22,500 ਤੋਂ 22,550 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੱਲ, 22,850 ਤੋਂ 22,900 ਦੇ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਲਈ, 53,800 ਤੋਂ 54,000 ਦੀ ਰੇਂਜ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 54,600 ਤੋਂ 54,800 ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (ਜਿੱਥੇ ਕੋਸਪੀ 6.2% ਵਧਿਆ) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ₹4,240 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ₹1,250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਦਿਨ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈੱਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇਗਾ।
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