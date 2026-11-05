Share Market Update: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1400 ਅੰਕ ਉਛਲਿਆ
ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ, 1.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 93.61 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Published : November 5, 2026 at 11:54 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਰਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। 30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ BSE ਸੈਂਸੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 1,403.71 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 78,689.87 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 50-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ NSE ਨਿਫਟੀ 378.85 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 24,340.40 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀਆਂ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਮਾਰੂਤੀ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਸੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਪਛੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ₹7,284.03 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ
ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ, 1.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $93.61 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ₹7,284.03 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ, ਜਾਰਜੀਆ, ਆਇਓਵਾ ਅਤੇ ਓਹੀਓ ਵਰਗੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ, ਮੇਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਕੰਸਾਸ, ਆਇਓਵਾ ਅਤੇ ਓਹੀਓ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ: ਉਸਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਕੰਟਰੋਲ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੁਕੂਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ US$94 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀਓਜੀਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀਕੇ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਉਮੀਦ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੋਸਪੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿੱਕੇਈ 225 ਸੂਚਕਾਂਕ ਘੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦਾ ਐਸਐਸਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਇੰਡੈਕਸ ਉੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਸਤ 3.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, S&P 500 1.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨੈਸਡੈਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ 1.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਪਜ ਨੇ ਜੋਖਮ-ਆਨ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ US$94.50 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ "ਯੁੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ" (ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ) ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਫਰਮ HST ਵੈਲਥ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਹਰੀਸੇਲਵਨ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 383.55 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 77,301.40 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਨਿਫਟੀ 149.75 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 23,960.60 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸੈਕਸ 4,055.37 ਅੰਕ ਜਾਂ 5.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 1,261.75 ਅੰਕ ਜਾਂ 5.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ।