ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 108 ਅੰਕ ਫਿਸਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਨਿਫਟੀ ਦਾ ਹਾਲ

ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 108 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 84,852 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ 46 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 26,094 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (File-IANS)
ETV Bharat Business Team

January 8, 2026

ਮੁੰਬਈ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਸਵੇਰੇ 9:23 ਵਜੇ ਤੱਕ, 30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ BSE ਸੈਂਸੈਕਸ 108 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 84,852 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਿਫਟੀ 46 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 26,094 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 0.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 ਸੂਚਕਾਂਕ 0.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

ਨਿਫਟੀ ਪੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਟਰਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੀਅਲਟੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲ ਇੰਡੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, 1.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰਥਨ 26,000 ਅਤੇ 26,050 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 26,250 ਅਤੇ 26,300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰਟ 'ਤੇ 'ਉੱਚ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਲ' ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 0.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ 0.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ 1.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ 0.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੈਸਡੈਕ 0.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ S&P 500 0.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਸਤ 0.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ₹1,528 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ₹2,889 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।

