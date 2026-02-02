ETV Bharat / business

ਮਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 343 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

STOCK MARKET IMPROVES
ਮਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (Getty Images)
By ETV Bharat Business Team

Published : February 2, 2026 at 11:36 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਮੁੱਖ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 50, ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। 30 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ ਸੂਚਕਾਂਕ 167.26 ਅੰਕ (0.21%) ਡਿੱਗ ਕੇ 80,555.68 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 50 28.95 ਅੰਕ (0.12%) ਡਿੱਗ ਕੇ 24,796.50 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਤੋਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ।

ਸਵੇਰੇ 9:35 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ 238 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 80,961 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਫਟੀ 50 ਲਗਭਗ 63 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 24,888 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਐਸਈ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ, ਈਟਰਨਲ, ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੀਐਸਈ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਟ, ਟਾਈਟਨ, ਆਈਟੀਸੀ ਅਤੇ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

'ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਸੈਂਸੈਕਸ 1546.84 ਅੰਕ (1.88%) ਡਿੱਗ ਕੇ 80,722.94 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 50 495.20 ਅੰਕ (1.96%) ਡਿੱਗ ਕੇ 24,825.45 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

