Stock Market Holiday Today : ਅੱਜ BSE-NSE 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ, ਜਾਣ ਲਓ ਕਾਰਨ
ਅੱਜ ਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਐਨਐਸਈ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
Published : November 24, 2026 at 11:01 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ, 24 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਐਨਐਸਈ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਐਫਐਂਡਓ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 557ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨਐਸਈ ਅਤੇ ਬੀਐਸਈ 'ਤੇ ਆਮ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬੰਦ ਹਨ?
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ (ਨਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ), ਇਕੁਇਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਉਧਾਰ (SLB), ਮੁਦਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (EGR) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਈਟੀਐਫs, ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ 11:30/11:55 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਸੀਐਕਸ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
F&O ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ?
ਅੱਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ F&O ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ F&O ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੋਮਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ 50, ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ, ਫਿਨ ਨਿਫਟੀ, ਮਿਡਕੈਪ ਸਿਲੈਕਟ, ਨਿਫਟੀ ਨੈਕਸਟ 50, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਟਾਕ F&O ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਅੱਜ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਾਡੇ ਅਤੇ F&O ਲਾਭ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯਮਤ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਫੰਡ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿਕਰੀ ਆਰਡਰ ਵੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ?
ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 28 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ, ਵੀਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੀਕਐਂਡ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ-ਬਲੀਪ੍ਰਤੀਪਦਾ 'ਤੇ ਬੰਦ ਸੀ। 24 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ, ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ।
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