ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਫਟੀ 25,050 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਿਆ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ (STT) ਨੂੰ 0.05% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ।

STOCK MARKET UPDATE ON BUDGET
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ (GETTY IMAGE)
Published : February 1, 2026 at 1:00 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ (F&O) ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ (STT) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸੈਂਸੈਕਸ 780 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 25,050 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ (STT) ਨੂੰ 0.05% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਇਬੈਕ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੰਟਰਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਜ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਲਾਨ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਆਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 10% ਡਿੱਗ ਗਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਪਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 18% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 5% ਡਿੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਹਿੰਦਾਲਕੋ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 7% ਡਿੱਗ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। BEL ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪੈਟਰਨ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ 2% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGGED:

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026
SENSEX CRASHES ON BUDGET DAY
ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ
STOCK MARKET CRASH

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

