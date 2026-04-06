ਸੈਂਸੈਕਸ 100 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਿਫਟੀ 22,700 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 112 ਅੰਕ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 16 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

By ETV Bharat Business Team

Published : April 6, 2026 at 10:38 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸਵੇਰੇ 9:16 ਵਜੇ):
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ, BSE ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੈਂਸੈਕਸ 112.95 ਅੰਕ (0.15%) ਡਿੱਗ ਕੇ 73,206.60 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। NSE ਨਿਫਟੀ 50 ਵੀ 16.35 ਅੰਕ (0.07%) ਡਿੱਗ ਕੇ 22,696.75 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ 22,700 ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਸਟਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਰਜਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਗਭਗ 0.5% ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ।

ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਸੀ।

ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਪਰੋ, ਹਿੰਡਾਲਕੋ, ਟਾਈਟਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਟ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿੱਗਦੇ ਸਟਾਕ: ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਇੰਡੀਗੋ), ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਪਛੜ ਗਏ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਬਜ਼ਾਰ 'ਚਾਕੂ ਦੀ ਧਾਰ' 'ਤੇ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰ ਅਜੇ ਬੱਗਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚਾਕੂ ਦੀ ਧਾਰ' 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ (ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਟਕ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FII)


ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 22,400 ਤੋਂ 22,500 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਲਈ 50,500 ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਛੋਟੀ ਸਥਿਤੀ (ਲਗਭਗ 83%) ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ (ਸ਼ਾਰਟ ਕਵਰਿੰਗ) ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

