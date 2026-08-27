ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੈਸ਼, ਸੈਂਸੈਕਸ 539 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਿਫਟੀ 24,100 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ
ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
Published : August 27, 2026 at 4:34 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੈਂਸੈਕਸ 539 ਅੰਕ (0.70%) ਡਿੱਗ ਕੇ 76,933 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਨਿਫਟੀ 116 ਅੰਕ (0.48%) ਡਿੱਗ ਕੇ 24,090 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ ਬੈਂਕ 273 ਅੰਕ (0.47%) ਡਿੱਗ ਕੇ 57,509 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਸਥਿਤੀ:
ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਨਿਫਟੀ ਸੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.33% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। PSU ਬੈਂਕ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ HDFC ਬੈਂਕ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ) ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
- ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਮਾਸਿਕ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਅੱਜ ਅਗਸਤ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ (F&O) ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ।
- ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ: ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95.50 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਫਟੀ ਆਪਣੀ 50-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ (50EMA) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 24,000 ਤੋਂ 24,100 ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (SIPs) ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ "ਜੈਕਸਨ ਹੋਲ" ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।