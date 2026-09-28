ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1,124 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡੁੱਬੇ

ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1,124 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡੁੱਬੇ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਕਾਰਨ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1,124 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
Published : September 28, 2026 at 5:54 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ, 1,124.02 ਅੰਕ (1.52%) ਡਿੱਗ ਕੇ 72,771.72 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 360.25 ਅੰਕ (1.56%) ਡਿੱਗ ਕੇ 22,780.25 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰੁਪਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਅੱਜ 0.19% ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ 96.00 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਿਫਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (TMPV), ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ, ਅਤੇ ਜੀਓ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2.2% ਵਧ ਕੇ $106.6 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਵਧਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ
10-ਸਾਲਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ 5.20% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 2-ਸਾਲਾ ਨੋਟ ਉਪਜ 4.90% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹17,131 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹2.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਹਨ।
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