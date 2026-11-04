ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ
ਦਲਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਧੇ
Published : November 4, 2026 at 8:37 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 384 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 150 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ।
30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 383.55 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 77,301.40 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ 478.19 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 77,396.04 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) ਨਿਫਟੀ ਵੀ 149.75 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 23,960.60 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 4,055.37 ਅੰਕ ਜਾਂ 5.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 1,261.75 ਅੰਕ ਜਾਂ 5.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀਆਂ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਟਾਈਟਨ, ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਆਈਟੀਸੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਹੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਈਟਰਨਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 0.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $102.8 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ₹6,836.81 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਆਇਓਵਾ ਵਰਗੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ, ਮੇਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਕੈਨਸਾਸ ਅਤੇ ਆਇਓਵਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੀਓਜੀਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖੋਜ ਮੁਖੀ ਵਿਨੋਦ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਲਾਲ ਸਟਰੀਟ (ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਈ ਸਥਿਤ ਹੈ) 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਵਧਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋਖਮ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਡ- ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FII) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"
ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ, ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਖਪਤ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ,"।
ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਬੀਐਸਈ ਸਮਾਲਕੈਪ ਸਿਲੈਕਟ, 2.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਡਕੈਪ ਸਿਲੈਕਟ, ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਡੈਕਸ, 0.81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ।
ਸਿਧਾਰਥ ਖੇਮਕਾ, ਖੋਜ ਮੁਖੀ, ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।"
ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ, ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਐਸਐਸਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ, ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1,225.07 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 76,917.85 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਫਟੀ ਵੀ 370.05 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 23,810.85 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।