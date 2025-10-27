ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ 43 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਸੈਂਸੈਕਸ 566.96 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 84,778.84 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨਿਫਟੀ 170.90 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 25,966.05 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
Published : October 27, 2025 at 6:47 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸੈਕਸ 566.96 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 84,778.84 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 170.90 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 25,966.05 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ 43 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 88.26 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 621.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ।
ਹੁਣ ਆਓ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ 43 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 88.26 (ਅਸਥਾਈ) 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ।
ਫਾਰੇਕਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤਰਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, 1 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 87.87 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ 88.31 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 87.86 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 88.26 (ਅਸਥਾਈ) 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਨਾਲੋਂ 43 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ 87.83 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਪਾਰੀ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਰਾਏ ਐਸੇਟ ਸ਼ੇਅਰਖਾਨ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਨੁਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਪੌਟ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 87.80 ਅਤੇ 88.50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਜੋ ਛੇ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰੀਨਬੈਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, 0.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕੇ 98.86 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ 0.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $65.39 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸੈਕਸ 566.96 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 84,778.84 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 170.90 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 25,966.05 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 621.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ $4.496 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। RBI ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ $702.28 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ $2.176 ਬਿਲੀਅਨ ਵਧ ਕੇ $697.784 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।