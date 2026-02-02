ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬੰਦ, 943.52 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਉਛਲਿਆ ਸੈਂਸੈਕਸ
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
Published : February 2, 2026 at 5:23 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਸੈਕਸ 943.52 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 1.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 81,666.46 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 262.95 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 1.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 25,088.40 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਨਫਰਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਫਟੀ ਇੰਫਰਾ (2.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਨਿਫਟੀ ਆਟੋ (2.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਨਿਫਟੀ ਪੀਐਸਈ (2.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਨਿਫਟੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ (2.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲ (1.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ (1.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਧ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਸਿਰਫ਼ ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ (0.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (0.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਰਜਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 ਇੰਡੈਕਸ 546.80 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 57,667.60 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 ਇੰਡੈਕਸ 105.20 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 16,523.35 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੈਂਸੈਕਸ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ, ਬੀਈਐਲ, ਐਮ ਐਂਡ ਐਮ, ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ, ਇੰਡੀਗੋ, ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਸੀਮੈਂਟ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ, ਆਈਟੀਸੀ, ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਐਨਟੀਪੀਸੀ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟੀਸੀਐਸ, ਟ੍ਰੈਂਟ, ਟਾਈਟਨ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 200 ਡੀਐਮਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੀਵਰੇਜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪੱਧਰ 25,200 ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਗਭਗ 24,900 ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 167.26 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 80,555.68 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 28.95 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 24,796.50 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।