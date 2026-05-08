ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ: ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬੰਦ

ਸੈਂਸੈਕਸ 77,328.19 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 24,176.15 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

CLOSING TODAY MARKET SHARE
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ (ANI)
By ETV Bharat Business Team

Published : May 8, 2026 at 5:30 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੜ ਜਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

30 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 516.33 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 77,328.19 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ 698.09 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 77,146.43 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਪ Gainers (ETV Bharat)

50-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ NSE ਨਿਫਟੀ 150.50 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 24,176.15 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਏ। HDFC ਬੈਂਕ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਸੀਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੀ ਪਛੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ Losers (ETV Bharat)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਵਿੱਚ 35.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1,179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 4.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਏ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀਓਜੀਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖੋਜ ਮੁਖੀ ਵਿਨੋਦ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (ETV Bharat)

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਜ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

