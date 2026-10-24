ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਦੇਖੋ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : October 24, 2026 at 11:41 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੋਵਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
- ਨਿਫਟੀ 50: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 22,800 ਅਤੇ 23,000 ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
- ਸੈਂਸੈਕਸ: ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 72,500 ਤੋਂ 72,600 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਂਸੈਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਹਿੱਟ: ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ $116.72 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (WTI) ਵੀ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $103.27 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਖਪਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਟ, ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਤੇਲ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇਗਾ।
ਸੈਕਟਰਲ ਸਥਿਤੀ: ਸਿਰਫ਼ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਹਫ਼ਤਾ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲਟੀ, ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੈ।