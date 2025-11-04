ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ
Published : November 4, 2025 at 11:56 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 55 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 83,923.48 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 40.95 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 25,722.40 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 27 ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ 88.50 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਟਰਿਗਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਲੈਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਸਵੇਰੇ 9.25 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ 18 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 83,718 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 14 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 25,748 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਬ੍ਰੌਡਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 0.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 0.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਨ ਕੰਪਨੀ, ਸਿਪਲਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨਿਫਟੀ ਆਟੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਿਆ, 0.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ FMCG ਅਤੇ IT ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 0.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ FII ਰਣਨੀਤੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। FII ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਵਿਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ GDP ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਤੋਂ, ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਫੈੱਡ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਤ ਭਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸਡੈਕ 0.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। S&P 500 0.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਅਤੇ ਡਾਓ 0.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ।
ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਇੰਡੈਕਸ 0.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਇੰਡੈਕਸ 1.29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ 1.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ₹1,883 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (DIIs) ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਹੇ, ₹3,516 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧ 25,850 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25,900 ਅਤੇ 26,000। ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ, ਸਮਰਥਨ ਪੱਧਰ 25,600 ਅਤੇ 25,650 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 27 ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ 88.50 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 39.78 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 83,978.49 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨਿਫਟੀ 41.25 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 25,763.35 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।