ਆਟੋ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਨਿਫਟੀ 26,200 ਨੂੰ ਪਾਰ

ਸੈਂਸੈਕਸ 185 ਅੰਕ ਵਧਿਆ, ਨਿਫਟੀ 26,200 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 89.92 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

DOLLAR VS RUPEE
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸੈਂਸੈਕਸ 185 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 85,374 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 61 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 26,208 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 89.92 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 ਇੰਡੈਕਸ 0.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 ਇੰਡੈਕਸ 0.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਟੋ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਸੈਕਟਰ ਟਾਪ ਗੇਨਰਸ

ਸੈਕਟਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਟੋ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਆਟੋ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 0.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਟਲ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 0.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਓਐਨਜੀਸੀ, ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨਿਫਟੀ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਟਨ ਕੰਪਨੀ, ਟਾਟਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਡਾ. ਰੈਡੀਜ਼ ਲੈਬਜ਼, ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਐਫਐਮਸੀਜੀ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫੋਕਸ

ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 26,000–26,050 ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 26,250–26,300 ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 25.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (SGEX) ਮਾਮੂਲੀ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 439 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 4,189 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

