VB-G RAM G ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, SBI ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

VB-G RAM G ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਵੰਡ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ। (IANS)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ VB-G RAM G ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ₹17,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ

SBI ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ VB-G RAM G ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਵੰਡ "ਆਦਰਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ", ਭਾਵ, ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ।

SBI ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਗੇ।

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚਾ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਕੁਇਟੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ, ਰਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰਜਬਲ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਟਿਕਾਊ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਵੰਡ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19-25 (ਕੋਵਿਡ ਸਾਲ FY21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਮਨਰੇਗਾ ਵੰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹17,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ

SBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

