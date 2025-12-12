PPF ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਓ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਵੇਗਾ 24,000 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ PPF ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਓ।
Published : December 12, 2025 at 4:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ PPF (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। PPF ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ PPF ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। PPF ਖਾਤਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆਮਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ PPF ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। PPF ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1.5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ₹22,50,000 ਹੋਵੇਗਾ। 7.1% ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹18,18,209 ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰਪਸ ₹40,68,209 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ₹2,88,842 ਕਮਾਓਗੇ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ ₹24,070 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PPF ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ PPF ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ 7.1% ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।