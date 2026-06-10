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ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 21 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

SPICE JET IN TROUBLE PAYMENT
SPICE JET IN TROUBLE PAYMENT (Getty Image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 10, 2026 at 10:15 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 375 ਪਾਇਲਟ ਸੀ। ਦੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਸਿਰਫ਼ ਪਾਇਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਨਫਲਾਈਟ ਕਰੂ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ।"

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਪਾਇਲਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਮ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।"

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 737 ਮੈਕਸ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਏਅਰਬਸ ਏ320 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 21 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਮਾਨਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਫਰਮ OAG ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 3,053 ਤੈਅ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 4,494 ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਬੋਇੰਗ 737 ਮੈਕਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ।

ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਈਟੀਵੀ ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

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