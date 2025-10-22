ETV Bharat / business

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੂਰਤ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਰਹੇ ਫਲੈਟ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਮਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਫਟੀ 25.45 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 25,868.60 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਸੈਕਸ 62.97 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 84,426.34 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

SPECIAL MUHURAT TRADING
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੂਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਫਲੈਟ ਬੰਦ ਹੋਏ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 22, 2025 at 10:35 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਮੰਗਲਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨਿਫਟੀ 25,868.60 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। NSE ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰ ਗੁਣਵਾਨ ਦੈਂਤ ਰਾਜਾ ਬਾਲੀ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 'ਚ ਲੱਗਭਗ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੀਐਸਈ ਮਿਡਕੈਪ ਇੰਡੈਕਸ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਇੰਡੈਕਸ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਮਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਨਿਫਟੀ 25.45 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 25,868.60 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਸੈਕਸ 62.97 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 84,426.34 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਹੁਣ ਆਓ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ-

SPECIAL MUHURAT TRADING
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। (Etv Bharat)

ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ-

SPECIAL MUHURAT TRADING
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ (Etv Bharat)

ਆਓ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ-

SPECIAL MUHURAT TRADING
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ (Etv Bharat)

ਨਿਫਟੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਲਾ, ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਮੈਕਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਨਿਫਟੀ ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰੀਅਲਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਫਟੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਸੰਵਤ 2082 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ - ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਬੀਐਸਈ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) - ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ।

ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿੰਗਲ-ਡਿਜੀਟ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਏਕੀਕਰਨ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰ ਅਜੇ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਿਵਾਲੀ (ਸੰਵਤ 2081) ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਟੈਰਿਫ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FII) ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਿਕਾਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਗਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਤ 2082 ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਵਾਂ ਸੰਵਤ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਸਥਿਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਅਗਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਤੱਕ 30,000 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੇ 95,000 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ, ਵਸਤੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਮੁਦਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਇਕੁਇਟੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ (F&O), ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਉਧਾਰ (SLB) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਹੂਰਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਟਾਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਧੀ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਨਾਪੂਰਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਫਟੀ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 25,000 ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮੈਕਰੋਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ (3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ), ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਢਲਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਚੱਕਰ (2025 ਵਿੱਚ 100 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ), ਅਤੇ RBI ਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਰਲਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਹਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਧਾਰ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਥਿਰ ਰਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਾਈਲਾਈਟ GST 2.0 ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ FY2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੰਗ ਵਾਧਾ, ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-27 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ICICI ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ FY27 ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਕੁਇਟੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਨਿਫਟੀ ਟੀਚਾ 27,000 ਪੱਧਰ (FY27E 'ਤੇ PE ਦਾ 22 ਗੁਣਾ) 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ, ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਣ GDP ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ, ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

INDIAN STOCK MARKETS
STOCK MARKETS CLOSED TODAY
SENSEX NIFTY
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ
SPECIAL MUHURAT TRADING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

Apple ਹੋਇਆ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ, iPhone 17 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਖਰੀਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ ਇਹ ਪੱਤਾ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.