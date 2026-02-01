ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ, 'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਸ਼ੀ ਮਾਰਟ' ਦਾ ਐਲਾਨ
'ਸ਼ੀ ਮਾਰਟ' ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।"
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (SHG) ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ "ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟ" (ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਦਮੀ ਮਾਰਟ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ'
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ,""SHE Marts ('ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਦਮੀ') ਨੂੰ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਲੱਸਟਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।'
'ਸ਼ੀ ਮਾਰਟਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼'
ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ SHG ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹100,000 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ SHG ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸਲਾਨਾ ₹100,000 ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸ਼ੀ ਮਾਰਟਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
'ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 65 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਬੈਠਕਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ।