SpaceX IPO Price: ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 135 ਡਾਲਰ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਰਚੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਸਪੇਸਐਕਸ ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ $74.4 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 4, 2026 at 1:28 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਕੰਪਨੀ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈਪੀਓ) ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ $135 ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕੀਮਤ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ $1.77 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹148 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਪੀਓ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਨੈਸਡੈਕ 'ਤੇ ਟਿਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਐਸਪੀਸੀਐਕਸ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਾਮਕੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਸੈੱਟ
ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ $74.4 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਾਮਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ $29.4 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ $1.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਾਮਕੋ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ: ਇਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰਬਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਸਕ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਸਪੇਸਐਕਸ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। $135 ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਸਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $752 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਸਕ "ਸੁਪਰ-ਵੋਟਿੰਗ" ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ "ਖਰਬਪਤੀ" ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ IPO ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, SpaceX ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ $4.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ—ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਾਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜੋ $18.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ IPO ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।