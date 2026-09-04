ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ , ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 10-11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ।
Published : September 4, 2026 at 10:31 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਫ਼ਦ 10 ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਫੋਰਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।
'ਵਪਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ'
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (SABBC) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਬੁਸੀ ਮਾਬੂਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਪਾੜਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ $3.18 ਬਿਲੀਅਨ (USD 3.18 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਾ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਵਾਹਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਵਾਇਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰ-ਵਿਕਰੇਤਾ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਹਿ-ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਹੱਬ: ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਤਪਾਦਨ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ।
- ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ: ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ।
- ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ: ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT), ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।
- ਹਰੀ ਊਰਜਾ: ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ: ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ।
'ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ' ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
SABBC ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੁਸੀ ਮਾਬੂਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ (AfCFTA) ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (NDB) ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 6.41 ਬਿਲੀਅਨ ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।