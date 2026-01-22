Union Budget 2026: ਸਮਝੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਜਟ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨੀ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ 'ਜੁਗਤ' ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : January 22, 2026 at 7:30 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀਏ।
- ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ (Annual financial statements) - ਹਰ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 112 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਾਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) - GDP ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ) ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (CSO) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation)- ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਇੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ, ਲਾਗਤ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ (Fiscal Policy) - ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸਾਂ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
- ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficiency) - ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਇਸਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ GDP ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ (Revenue Deficit) - ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਘਾਟਾ (Primary Deficit) - ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CRR, ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, SLR, ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਨਿਵੇਸ਼ (Disinvestment) - ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ (Direct Tax) - ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ) ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ (Indirect Tax) - ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GST, ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) - ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (Custom Duty) - ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST-Goods And Services Tax) - ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੰਗੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ, ਰਾਜ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਮੁੱਲ ਜੋੜ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- ਪੂੰਜੀ ਰਸੀਦਾਂ (Capital Receipts) - ਪੂੰਜੀ ਰਸੀਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਰਸੀਦਾਂ ਉਹ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਮਾਰਕੀਟ ਲੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ), ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ (Capital Budget) - ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (Capital Expenditure) - ਇਸਨੂੰ ਕੈਪੈਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ (Short Term and Long Term Capital Gain Tax) - ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਬਾਂਡ, ਵਸਤੂਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (Current Account Deficit) - ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ (Public Debt) - ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।