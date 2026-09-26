ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ/ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ (ਸਿੰਗਾਰ-ਸਮੱਗਰੀ) 'ਤੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : September 26, 2026 at 6:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 'ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼) ਨਿਯਮ, 2011' ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲੀਆ ਸੋਧ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ (personal care) ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਿੰਦੂ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੂਥਪੇਸਟ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ—ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਿਸਪਲੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਉਤਪਾਦ: ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਗੈਰ-ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਉਤਪਾਦ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 6(8) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮ 6(4A)(d) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਡਰੱਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ' (DTAB) ਅਤੇ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪ-ਤੋਲ ਵਿਭਾਗ' (Department of Legal Metrology) ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (integrated mechanism) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FSDA) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ, ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ 'ਕਰਾਸ-ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ' (ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ: ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਰਸੋਈ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ: ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਚਾਕੂ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ, ਵੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਕੱਚੇ ਮਾਸ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ।
FSDA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।