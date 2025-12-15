ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਰਟ TV? ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਓਪਨ ਸੈੱਲ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਮਦਰਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : December 15, 2025 at 12:26 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਮੋਰੀ ਚਿੱਪ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ LED ਟੀਵੀ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੱਤ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਭਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਪਨ-ਸੈੱਲ ਪੈਨਲ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਮਦਰਬੋਰਡ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ LED ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲਾਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਲੋਬਲ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿੱਪ ਸੰਕਟ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਸਰਵਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਮੈਮੋਰੀ (HBM) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਨੇ DRAM ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿੱਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਇਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਹਾਇਰ ਐਪਲਾਇੰਸਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨਐਸ ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿੱਪ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਮੋਰੀ ਚਿੱਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 500% ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਥੌਮਸਨ, ਕੋਡਕ ਅਤੇ ਬਲੌਪੰਕਟ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ, ਸੁਪਰ ਪਲਾਸਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸਪੀਪੀਐਲ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿੱਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰੁਪਿਆ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚਿੱਪ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।