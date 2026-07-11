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33 ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, 14 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਸੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

FLIPKART CCI PROBE
14 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 11, 2026 at 12:32 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, 'FIRST' (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਿਟੇਲਰਜ਼, ਸੈਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਲਈ ਫੋਰਮ), ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਿੱਗਜ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਹਾਰ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 33 ਚੋਣਵੇਂ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

₹3,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪੂਲ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ GST ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਛੋਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ' (ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਵਸਤੂ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ' ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ: ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੰਤਰਾ, ਈਕਾਰਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਫਪੀਓ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈਪੀਓ) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਜਾਂਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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CCI INVESTIGATION
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ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ
FLIPKART CCI PROBE

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