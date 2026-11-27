ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ export hub, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 770 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ
ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 27, 2026 at 5:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ- ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ 825.25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (76.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਵਧ ਕੇ 863.11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। PIB ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ।
ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ, ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੂਰ- ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਸਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ- ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 'ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ' (DEHs) ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ- ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਨਾਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ'
ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. (PIB) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਨਾਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ' (Districts as Export Hubs - DEH) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 770 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਓਡੀਓਪੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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