ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
Published : October 19, 2025 at 8:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 74.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਲਿੱਕਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 42.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 50.7% ਆਰਡਰ ਇਕੱਲੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24.8% ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 14.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਔਸਤਨ 2.83 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8.7% ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਅਰ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 52% ਆਰਡਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਸਤ ਆਰਡਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ—2024 ਵਿੱਚ ₹3,281 ਤੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ₹4,346 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 32.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਕਲਿੱਕਪੋਸਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਨਮਨ ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਹਾਈਪਰਲੋਕਲ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।