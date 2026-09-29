ETV Bharat / business

PPF, ਸੁਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ

ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰ PPF, ਸੁਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ?

SMALL SAVINGS INTEREST RATES
PPF, ਸੁਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ (getty image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : September 29, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਡਾਕਘਰਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2026) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਏਗੀ, ਘਟਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਵੇਗੀ?
ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:

  • ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੈਪੋ ਦਰ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
  • PPF 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 7.1% 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਆਮਲਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ PPF ਦਰ 7.5% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ PPF ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਟ੍ਰਿਪਲ E' (EEE) ਟੈਕਸ ਲਾਭ (ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹਨ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ!
ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (8.2%) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਕੀਮ (8.2%) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ

ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (SSY)8.2%ਸਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ (ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ)
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਕੀਮ (SCSS)8.2%ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC)7.7%5-ਸਾਲਾ ਲਾਕ-ਇਨ, ਸਲਾਨਾ ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ
5-ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (TD)7.5%ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ
ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (ਕੇਵੀਪੀ)7.5%ਪੈਸਾ 115 ਮਹੀਨਿਆਂ (9 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ) ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਘਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (POMIS)7.4%ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ
ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF)7.1%100% ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰਿਟਰਨ (15 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ)
ਡਾਕਘਰ ਬਚਤ ਖਾਤਾ4.0%ਸਧਾਰਨ ਬਚਤ ਖਾਤਾ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਲਾਹ: ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27) ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ FD ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਟਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

TAGGED:

PPF
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਕੀਮ
ਡਾਕਘਰ ਖਾਤੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਕੀਮ
SMALL SAVINGS INTEREST RATES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.