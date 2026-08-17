ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉੱਡਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਹਾਜ਼, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾਰਵੇ ਨਾਲ ਹੱਥ
ਸਕਾਈਹੌਪ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਨੋਈਮੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ।
Published : August 17, 2026 at 7:32 PM IST
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੰਚਾਲਕ, ਸਕਾਈਹੌਪ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨੋਏਮੀ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੋਏਮੀ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਮ (ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਫਲਾਈ ਗਰੁੱਪ) ਵਿੱਚ "NOEMI" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਨੋ ਐਮੀਸ਼ਨ", ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2030 ਤੱਕ 40 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ
ਸਕਾਈਹੌਪ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2030 ਤੱਕ 40 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੇੜਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ 2030 ਤੱਕ ਨੋਏਮੀ ਤੋਂ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਕਾਈਹੌਪ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰਵਾਇਤੀ 19-ਸੀਟਰ 'ਟਵਿਨ-ਓਟਰ' ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਤੱਟਰੇਖਾਵਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਕਾਈਹੌਪ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਵਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੱਟਰੇਖਾ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਨੋਏਮੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਏਰਿਕ ਲਿਥੁਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।