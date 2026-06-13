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SIP Calculator:₹3,246 ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰ !

SIP ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਸਿਕ ਬਜਟ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

SIP Calculator
ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ ((getty image))
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 13, 2026 at 8:18 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ SIP ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਹਰ ਕੋਈ SIP ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 10 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, ਜਾਂ 30 ਸਾਲ?

ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ SIP ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

SIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ?

SIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ: ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ₹1 ਕਰੋੜ)।

ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਪਸੀ:ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਲਾਭ 12% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ: ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

₹1 ਕਰੋੜ ਫੰਡ: ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਘਟਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। SIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ:

10-ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹44,636 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ।

20-ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਿਕ EMI ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ₹10,871 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

30-ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ 30-ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ ₹3,246 ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ SIP ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ...

ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣ (ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ) ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 13 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ।

SIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ, ਜਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਸਹਾਇਤਾ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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