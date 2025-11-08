ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਊਰਜਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By PTI
Published : November 8, 2025 at 7:29 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HKSTP) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ, EPIC 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਪਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਦਮੀ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 1,200 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚੋਂ, 100 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। HKSTP ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਨੀ ਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ NEU ਬੈਟਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਓਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ)।"
ਬੇਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੈਡੇਨ ਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।" ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਬੇਲੀ, ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ EPIC 2025 ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੈਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।