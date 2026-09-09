ਘਰ ਬੈਠੇ Life Certificate ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : September 9, 2026 at 3:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ
ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 'AadhaarFaceRD' ਅਤੇ 'ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਫੇਸ ਐਪ' ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, PPO ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿਹਰਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕੀਆ ਸੇਵਾ
ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (IPPB) ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਐਪ ਨਾਲ ਡਾਕੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕੀਆ ਇੱਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ₹70 ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡੋਰਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੋਰਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਕੇਵਾਈਸੀ ਸਹੂਲਤ
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "Video Life Certificate" ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਘਰ-ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
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